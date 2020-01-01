За сутки коронавирусная инфекция диагностирована у жителей 36 муниципалитетов Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае 604 заразившихся коронавирусом за сутки проживают в 36 территориях региона.

Больше всего заболевших (240) выявлено в Перми. На втором месте — Краснокамский городской округ (78), на третьем — Добрянский городской округ (30).

По 24 человека заразились в Лысьвенском и Осинском округах, в Чайковском и Чусовском городском округе — по 20.

У 16 человек коронавирус диагностирован в Пермском муниципальном районе, у 14 — в Юсьвинском муниципальном округе, у 13 — в Очёрском городском округе. По 12 заражений выявлено в Верещагинском городском округе и Березниках.

В остальных территориях количество заболевших меньше 10 человек.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 155 465 жителей с коронавирусной инфекцией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.