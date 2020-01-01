«Метафракс Групп» увеличивает производство формалина Продукция новой установки формалина будет использоваться для собственного производства параформа и смол Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На предприятии «Метафракс Кемикалс» в Губахе Пермского края состоялась торжественная церемония запуска установки по производству концентрированного 55-процентного формалина (КФ-3). В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, представители регионального правительства и Совета директоров компании.

Построенный агрегат формалина — третий на предприятии. Он возведен в рамках инвестиционного проекта «Метафракс Групп» по созданию производств параформальдегида и формалина. Запуск новых установок позволит создать порядка 50 рабочих мест, увеличить внутреннюю переработку метанола до 450 тыс. тонн в год и расширить номенклатуру выпускаемой продукции. Проект реализуется в рамках Программы развития предприятия до 2025 года. Мощность КФ-3 составляет 181 тыс. тонн в год.

Пресс-служба губернатора Пермского края

— Я хочу поблагодарить всех наших строителей, компанию Dynea AS, Инженерно-технологический центр «Метафракс», коллектив «Метафракс Кемикалс» — всех, кто в непростых условиях, продиктованных распространением коронавируса, сумел в срок запустить в работу эту установку. Хочу также выразить благодарность губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и его управленческой команде за поддержку, которая оказывается предприятию в рамках инвестпроектов. Спасибо нашим партнерам — Фонду развития промышленности. Проделана большая совместная работа. Думаю, что мы ещё не раз встретимся на открытии новых производств «Метафракс Групп». Мы начинаем новый пул больших инвестиций, в том числе строительство на производственной площадке в Губахе установки «Меламин-2», — заявил председатель Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян.

Проект реализуется в рамках специнвестконтракта, заключенного в 2019 году между правительством Пермского края и ПАО «Метафракс Кемикалс» сроком на 9 лет и при поддержке Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ), который предоставил компании льготный заем в размере 500 млн рублей.

— Пермский край является регионом с высоким экономическим потенциалом, основную долю которого занимает промышленный комплекс. Безусловно, его развитие является одной из наших ключевых задач. Одним из примеров такой успешной работы является запуск установки концентрированного формалина на предприятии «Метафракс Кемикалс». Важно подчеркнуть, что формалин, полученный на новом агрегате, будет использоваться в качестве сырья для создания параформа — продукта, который в настоящее время в России не производится и импортируется из-за рубежа. Его производство начнется на «Метафраксе» уже в следующем году. Это позволит полностью удовлетворить запросы российских потребителей в этом продукте и, в результате, снизит зависимость российской экономики от импорта, — отметил Дмитрий Махонин.

Генеральный директор ПАО «Метафракс Кемикалс» Владимир Даут вручил благодарственное письмо Сергею Митричеву, заместителю генерального директора по капитальному строительству ООО «Алтэкс-Строй» — компании, выступившей генподрядчиком строительства объекта. Также было зачитано официальное приветствие участникам мероприятия от Ларса Аксельсена, генерального руководителя компании Dynea AS (Норвегия) — поставщика оборудования на установку. В своём послании он поздравил собравшихся с успешным пуском агрегата и сообщил, что в настоящий момент на «Метафраксе» в Губахе работает самый большой в мире реактор формальдегида на серебре.

Поставщик оборудования, разработчик базового и детального проекта — компания Dynea AS (Норвегия). Проектная и рабочая документация по проекту разработана ООО «ИТЦ «Метафракс». Концентрированный формалин будет направлен для производства параформальдегида, в губахинский филиал компании «Метадинеа» для выпуска смол, а также на производство пентаэритрита и уротропина в рамках внутризаводского потребления.

Формалин концентрированный малометанольный представляет собой водный раствор формальдегида, который получают методом каталитического окисления и дегидрирования метанола.

Формалин используется в производстве: синтетических смол, синтетического каучука, поверхностно-активных веществ, многоатомных спиртов и других метиленовых производных, а также в бумажной промышленности для улучшения прочности и качества бумаги; в кожевенной — для дубления кожи; в текстильной — для повышения сопротивляемости изделий к сминанию и усадке; в сельском хозяйстве — для обработки семян и корнеплодов, дезинфекции почвы и животноводческих помещений; в медицине — в качестве дезинфицирующего средства.

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