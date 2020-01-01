В Перми индивидуальный предприниматель организовал незаконную миграцию Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного индивидуального предпринимателя. Его обвиняют в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2019 году обвиняемый заключал фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами за денежное вознаграждение. Документы давали иностранцам право пребывать в России на законных основаниях, а бизнесмену — возможность зарабатывать от 3 тыс. до 12 тыс. руб. за каждый такой договор.

Всего пермяк успел незаконно зарегистрировать около 10 иностранных граждан.

Дело по существу будет рассматривать Индустриальный районный суд Перми. ИП грозит до пяти лет лишения свободы.

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