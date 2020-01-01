Елена Синица
В России автовладельцев освободили от обязательного техосмотра
Но изменения коснутся не всех
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Депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении поправки к законопроекту об отмене обязательного техосмотра для транспортных средств, принадлежащих физлицам. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Поясняется, что техосмотр больше не обязателен для физлиц, которые используют автомобиль исключительно в личных целях. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра по собственному желанию.
Напротив, обязательным техосмотр останется для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырёх лет в случае их постановки на учёт, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.
Предполагается, что поправки к законопроекту коснутся порядка 50 млн транспортных средств.
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