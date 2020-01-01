Новый год — новые планы! Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Сегодня представление о жизненном пространстве существенно изменилось и сформировало новые требования к комфортному жилью, которые девелопер PAN City Group неизменно учитывает в каждом проекте, создавая новые концептуальные жилые комплексы. Уходящий год для PAN City Group ознаменовался завершением строительства ещё одного дома: ключи от квартир получили жители ЖК «Салют»1 в Кондратово, на ул. Камской, 2/4. Теперь добрая история продолжается уже во втором доме, который постепенно начинает жить своей жизнью, наполняясь приятными заботами новосёлов, улыбками и детским смехом. В продаже остались две последние квартиры, это отличный шанс сделать себе незабываемый новогодний подарок и встретить Новый год в новой квартире!

В планах PAN City Group2 продолжить создавать новые дома для комфортной жизни своих клиентов. В декабре 2021 года застройщиком ООО СЗ «СИТИ Проект» было получено разрешение на строительство нового жилого комплекса по адресу: ул. КИМ, 45, который будет включать в себя три секции переменной этажности от шести до 12 этажей с подземной парковкой и кладовыми помещениями. Благородный архитектурный облик нового дома в стиле конструктивизм органично впишется в историческую застройку микрорайона.

Вот уже почти 30 лет PAN City Group создаёт новые дома с любовью и заботой о будущих новосёлах, вкладывая в них весь накопленный опыт, знания и профессионализм. Для нас важно воплощать в жизнь мечты и планы наших клиентов, оперативно реагируя на запросы покупателей. В преддверии главного праздника года желаем вам, чтобы 2022-й принёс радость новых свершений и исполнения желаний и стал годом добрых начинаний и новых возможностей! А специалисты отдела продаж PAN City Group в новом году станут надёжными помощниками в мире недвижимости, помогут вам с приобретением жилья и ответят на все интересующие вопросы по телефону 207-17-07.

1 ЖК «Салют» — многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — ООО Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Подробности на сайте https://salutdom.ru/.

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

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