Елена Синица На прошлой неделе ОРВИ и гриппом заболело свыше 30 тыс. прикамцев Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Еловском, Нытвенском и Чернушинском районах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 13 по 19 декабря в Пермском крае зарегистрировано 30 059 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 8,3% ниже показателя прошлой недели. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

При этом наиболее высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Еловском, Нытвенском, Чернушинском, Очёрском районах, Коми-Пермяцком округе.





Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» — 47,9%.





У заболевших выявлены возбудители негриппозной этиологии — парагрипп, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция) — и вирусы гриппа А (H3N2).

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