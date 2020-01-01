Елена Синица Вакцинация подростков от COVID-19 в Прикамье начнётся в феврале В планах привить 32 тыс. детей Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Прикамье вакцинировать детей в возрасте от 12 до 17 лет начнут в феврале 2022 года. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил главный внештатный эпидемиолог краевого минздрава Вадислав Семериков.

По его словам, изначально планировалось, что иммунизация подростков начнётся уже в этом году. Однако в регион ещё не поставлено необходимое количество вакцины. Из-за этого вакцинация перенесена на начало февраля 2022 года.





В планах вакцинировать 32 тыс. детей, которые посещают школьные коллективы. Прививки им будут ставить только после того, как родители или законные представители ребёнка подпишут информированное согласие.





Семериков также отметил, что в 2021 году коронавирус был выявлен более чем у 14 тыс. детей. Это в 10 раз больше, чем в 2020 году.

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