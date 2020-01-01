Мария Сыропятова Ушёл из жизни профессор Пермского политеха Анатолий Молодчик Прощание запланировано на 23 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

21 декабря 2021 года после тяжёлой и продолжительной болезни скончался профессор ПНИПУ Анатолий Викторович Молодчик. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Доктор экономических наук Анатолий Молодчик возглавлял кафедру менеджмента и маркетинга ПНИПУ, а также ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации — РМЦПК».

Родственники профессора сообщили в соцсетях, что проститься с ним можно будет в причтовом доме церкви Георгия Победоносца (ул. 25 Октября, 103). Дата прощания — четверг, 23 декабря, в 13:00.

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