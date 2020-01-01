Елена Бардукова
Международный аэропорт «Пермь» приостановил полёты
Причиной стал снегопад
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В международном аэропорту «Пермь» до 18:40 21 декабря приостановлены вылеты и прилёты воздушных судов.
Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе аэропорта, приостановка рейсов связана со снегопадом. В настоящее время на взлётно-посадочной полосе работает снегоуборочная техника.
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