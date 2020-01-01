В Чусовом официально открыли самый крупный в регионе тепличный комплекс Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Чусовского городского округа

Сегодня, 21 декабря, при участии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, главы Чусовского городского округа Сергея Белова, генерального директора ТК «Пермский» Романа Тягунова и Депутата Законодательного Собрания Пермского края Антона Удальёва состоялось официальное открытие тепличного комплекса «Пермский» в пос. Совхозный.

По словам главы Чусовского городского округа Сергея Белова, сегодня значимый день для сельского хозяйства всего Пермского края — запущен современный агрокомплекс по производству овощей в закрытом грунте, являющийся на сегодняшний день самым крупным в регионе.



Площадь тепличных отделений предприятия достигнет 24,5 га. Ежегодно здесь планируется выращивать около 8 тыс. тонн томатов и более 12 тыс. тонн огурцов.

Фото: пресс-служба администрации Чусовского городского округа

«Появление крупнейшего современного агрокомплекса рядом с краевым центром уже начало позитивно отражаться на продовольственном рынке всего региона. Реализация этого масштабного проекта уже позволяет нашему округу позиционировать себя как территория, укрепляющая аграрный сектор в крае. Сегодня продукция тепличного комплекса «Пермский» уже стала местным брендом», — подчеркнул глава округа (все овощи марки «Спелые Витамины» продаются со знаком «Покупай Пермское» в крупных торговых сетях, таких как «Семья», «Пятёрочка», «Магнит», «Монетка», а также в некоторых частных магазинах — Примеч.).

«Ещё два года назад на этом месте было огромное поле. Потом началась грандиозная стройка, результатом которой стал агрокомплекс, которым может гордиться регион, округ и каждый его житель. Уверен, наша дружная команда на этом не остановится», — отметил генеральный директор предприятия Роман Тягунов.

Напомним, проект реализован под управлением Группы компаний «Теплицы регионов» (принадлежит инвестиционному фонду «РЕАМ Менеджмент», специализирующемуся на вложениях в зелёные технологии). Разрешение на строительство комплекса на основании положительного заключения госэкспертизы Пермского края инвестор получил в июне 2019 года, а спустя год ТК «Пермский» был присвоен статус резидента ТОСЭР, который дал возможность компании получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов. На сегодня — это самый крупный резидент ТОСЭР «Чусовой».

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