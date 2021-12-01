Евгений Дёмкин подвёл итоги работы группы компаний ПЗСП за 2021 год ПЗСП в 2021 году стал лидером по объёмам строительства в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ПЗСП»

По итогам 2021 года группа компаний ПЗСП вошла в топ-100 девелоперов России по объёму строящегося жилья. При этом в Пермском крае по этому показателю застройщик занимает первое место. По состоянию на 01.12.2021 в стадии строительства у ПЗСП находится более 181 тыс. кв. м жилья. Это наивысшая доля среди строительных компаний региона — 12,63%.

В этом году началось строительство сразу двух масштабных объектов. Первый — дом на ул. Докучаева, 23, строящийся по новой технологии индустриального домостроения BAUM. Второй — дом на ул. Яблочкова, 3, который стал первым в проекте масштабной реновации территории бывшей промышленной площадки завода смазок и СОЖ.

В уходящем году ПЗСП сдал сразу несколько объектов. Так, в апреле компания завершила строительство первой очереди 16-этажного дома на ул. Адмирала Ушакова, 15, а в октябре с опережением графика закончила возведение второй очереди. В декабре 2021 года сдан дом на ул. Баранчинской, 16, заселение которого начнётся уже с 12 января 2022 года.

В ноябре 2021 года был сдан в эксплуатацию жилой дом «Дипломат» на ул. Екатерининской, 177а. Расположенный в самом центре города, дом комфорт-класса прекрасно вписался в пространство своим современным архитектурным решением, подчёркивая статус своих жильцов.

Также до конца года будет сдана первая очередь дома на ул. Адмирала Ушакова, 65 — это первый дом ПЗСП с пристроенной многоуровневой парковкой.

В планах застройщика на 2022 год — сдача первой очереди дома на бульваре Гагарина, 18 и второй очереди дома на ул. Ушакова, 65, начало строительства нового дома по адресу ул. Магистральная, 86а. Кроме того, у компании есть долгосрочные планы по работе как в Перми, так и за пределами города.

Что касается производства, то ПЗСП в 2021 году запустил новую линию индустриального домостроения BAUM. Технология позволяет производить изделия самой разной формы, а это значит, что застройщик может создавать для каждого земельного участка индивидуальный проект, строить дома с уникальной архитектурой фасадов, разнообразной планировкой квартир, высотой потолков и размером окон.

В конце 2021 года начата реализация значимого для Пермского края инвестпроекта — производство осаждённого карбоната кальция, комовой и молотой извести. Завод по производству нового для ПЗСП продукта начал строиться в Кишерти. Карбонат кальция — востребованный материал, который вместе с получаемыми из него продуктами широко применяется в строительстве, целлюлозно-бумажной промышленности, фармацевтике, косметике, пищевой промышленности.

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

— Мы не намерены снижать темпов своей работы, сохраняя лидерские позиции в строительном комплексе Прикамья. Для этого у нас есть многолетний опыт и высококвалифицированные специалисты. За 58-летнюю историю ПЗСП приобрёл значительный багаж компетенций, позволяющий нам соответствовать всем стандартам качества, а некоторые — превосходить. Мы постоянно анализируем, что можно ещё усовершенствовать в нашей работе, стараемся найти новые подходы и в строительстве, и в производстве.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома в режиме онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация по телефону горячей линии 8-800-300-79-77. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Ушакова, 65 — ООО «Спецстрой Водники», ул. Ушакова, 15 — ООО «Спецстрой Ушакова, 15», Бульвар Гагарина, 18 — ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина, 18», Баранчинская, 16 — ООО «Спецстрой Баранчинская, 16», Яблочкова, 3 — ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», Докучаева, 23 — ООО «Спецстрой Докучаева, 23», Магистральная, 86а — ООО «Спецстрой Магистральная, 86а», ул. Екатерининская, 177а — ЗАО «Дедал».

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