Олеся Максименко В Перми за хищение 20 млн руб. осуждены руководители коммерческой организации Также они накопили задолженность по налогам в размере 10 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за злоупотребление служебными полномочиями и хищение денежных средств осуждены два руководителя и учредителя компании, занимавшейся строительно-отделочными работами.

Следствие установило, что с 2014 по 2017 год злоумышленники похитили у физических и одного юридического лица более 20 млн руб. В частности, осуждённые вели двойную бухгалтерию. Они использовали для привлечения заёмных средств граждан векселя, обеспеченные квартирами, которые, в свою очередь, получали в качестве оплаты. Займы жителям не возвращали, а прибыль расходовали по собственному усмотрению.

Кроме того, по заниженной стоимости фигуранты уголовного дела выкупили четыре дорогостоящих автомобиля, которые оформили на себя и родственников. Векселя шли на оплату стройматериалов, земельных участков и строительство домов для себя.

Накопленная задолженность по налогам и сборам коммерческой организации составила свыше 10 млн руб. В результате неправомерных действий компания была признана банкротом.

Орджоникидзевский районный суд приговорил одного обвиняемого к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком пять лет, второго — к четырём с половиной годам лишения свободы с испытательным сроком четыре с половиной года. Оба осуждённых не имеют права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение двух лет. Также удовлетворены исковые заявления потерпевших о взыскании денежных средств с осуждённых в солидарном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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