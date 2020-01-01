Олеся Максименко «Хохловка» вошла в топ-5 самых интересных этнопарков страны По версии сервиса BlaBlaCar Поделиться Поделиться Твитнуть

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Маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил список из пяти наиболее интересных этнических деревень России. Пермский край в рейтинге представил архитектурно-этнографический музей «Хохловка».

В описании музея упоминаются уникальные памятники деревянного зодчества и «множество интересных достопримечательностей, например соляной комплекс». Отмечается также, что «этот этнопарк отлично подходит для посещения с детьми».

Помимо «Хохловки» в топ-5 наиболее интересных этнопарков России вошли этнографический проект «Кочевник» (Московская область), музей архитектуры и быта народов Поволжья «Щёлоковский хутор» (Нижегородская область), историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская Писаница» (Кемеровская область) и архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (Иркутская область).

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