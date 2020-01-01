Пермский бизнес стал надёжным партнёром баскетбольных клубов города Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня свой день рождения отмечает баскетбол — самая популярная игра с мячом. По крайней мере, по мнению пермских болельщиков. Ровно 130 лет назад в США состоялся первый официальный баскетбольный матч. И с тех пор настоящая «баскетбольная лихорадка» захватила весь мир. Более 30 тысяч жителей Пермского края на постоянной основе занимаются баскетболом. В процентном отношении к населению региона — это абсолютный рекорд в масштабах всей страны.

Великие победы команды «Урал-Грейт» 20 лет назад и нынешнее успешное выступление БК «Парма» сделали баскетбол, пожалуй, самым популярным видом спорта в Прикамье. Именно в Перми сборная России по баскетболу проводит самые ответственные матчи в рамках отборочных турниров к чемпионатам мира и Европы. А совсем недавно на арене УДС «Молот» состоялся престижный международный турнир по самому молодому олимпийскому виду спорта — баскетболу 3х3 Perm Bionord International, генеральным спонсором которого выступил Уральский завод противогололёдных материалов. Лучшие европейские команды, в том числе олимпийские чемпионы из Латвии и вице-чемпионы Олимпиады в Токио из России, боролись за путёвки в финал Мировой лиги серии Masters. По всеобщему мнению, турнир в Перми стал настоящим украшением мирового сезона баскетбола 3х3.

Сергей Богуславский, президент БК «Парма-Париматч», председатель президиума Федерации баскетбола Пермского края:

— В последнее время в Пермском крае активно развивается баскетбол 3х3. Это связано в первую очередь с тем, какую поддержку нам оказывает Уральский завод противогололёдных материалов. Вместе с этой компанией БК «Парма-Париматч» создал команду «Бионорд», которая участвует в чемпионате России по баскетболу 3х3 и регулярно выходит в финал этих соревнований. При этом надо сказать, что ребята, выступающие за «Бионорд», попали в команду самым демократичным путем — пройдя жесткий отбор в чемпионате города Перми. А сегодня наши игроки практически с улицы зашли в топовые российские соревнования, которые мы реализуем вместе с нашими партнерами из УЗПМ.

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