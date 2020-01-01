Мария Сыропятова Мэрия Перми выставила на торги право аренды здания школы в Мотовилихе Цена договора аренды составляет 1,8 тыс. руб. в год Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Восстания, 55

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Право аренды здания, ранее использовавшегося для размещения школы, по адресу ул. Восстания, 55 в Перми выставлено на торги. Инициатор — департамент имущественных отношений горадминистрации.

Согласно данным муниципальной торговой площадки, цена договора аренды составляет 1,8 тыс. руб. в год. Срок аренды — 25 лет.

При этом потенциальному арендатору нужно будет провести капитальный ремонт здания с восстановлением коммуникаций до конца 2022 года. Поскольку здание является объектом культурного наследия Пермского края, для проведения работ необходимо будет предварительно разработать проект и пройти его госэкспертизу. Кроме того, потенциальный арендатор должен будет регулярно проводить текущий ремонт.

Напомним, что здание школы было построено в 1913 году на средства рабочих Пермских пушечных заводов (сейчас «Мотовилихинские заводы»). Архитектор — Александр Билёв. В 1935 году был надстроен третий этаж. Объектом культурного наследия регионального значения здание было признано в 2014 году.

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