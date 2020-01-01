Региональная сеть библиотек нового поколения в Пермском крае увеличилась до 17 объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В начале следующей недели ещё одно комфортное пространство для чтения, обучения и коммуникации начнёт работу в Чернушке.

17 декабря в Соликамске и Губахе состоялось открытие двух новых модельных библиотек. Обновлённые и современные пространства для обучения и полезного досуга были созданы в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Отметим, Пермский край является одним из лидеров библиотечного направления нацпроекта, так как кроме федеральных субсидий по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на обустройство современных книгохранилищ направляются средства регионального бюджета. В частности, в этом году при краевой поддержке были созданы три детские модельные библиотеки в Губахе, Чайковском и Чердыни.



По словам Дмитрия Махонина, библиотеки в территориях, особенно в удалённых населённых пунктах, играют особую роль в жизни людей. Они являются одновременно и образовательной площадкой, и культурным центром, и местом для встреч и общения.



Каждый из открывшихся 17 декабря объектов имеет свою особенность. Центральная библиотека в Губахе находится в том же здании, что и детская, поэтому их дизайн-проекты связаны: в цветовой гамме, материалах, использованных в оформлении интерьера, отразились топонимика и ландшафты Пермского края, города. На преобразования учреждение получило 10 млн руб.



На открытии модернизированной библиотеки выступила студия-театр «Доминанта» со специальной театральной зарисовкой, а также появился Дед Мороз. Завершился праздник в новом конференц-зале, где были вручены благодарственные письма всем, кто работал над преобразованием библиотечного пространства.



В ходе экскурсии по обновлённому книгохранилищу наибольший интерес у гостей вызвала станция самообслуживания — современная система RFID-технологий, которая позволяет читателю самому взять и сдать книгу. Все 1842 экземпляра новой печатной продукции в ней получили специальный чип и могут быть использованы без помощи библиотекаря, что автоматизирует процесс обслуживания, делая его комфортным и рациональным.



При разработке концепции модельной библиотеки в Губахе было выделено помещение для проведения массовых мероприятий с полным оснащением современным оборудованием, предусмотрен зал для деловых встреч и круглых столов, обустроено пространство для работы в небольших группах, в том числе для маломобильных граждан.



Для посетителей созданы интересные зоны — например, кинозал, где имеется касса с кинобаром (напитки, попкорн) и электронными афишами; арт-фойе для проведения выставок картин и фотографий, литературно-музыкальных вечеров; молодёжный медиацентр; инфокиоск и эколого-краеведческий центр, где можно познакомиться с краеведческой литературой или организовать просмотр уникальных фото и редких краеведческих изданий.



В Соликамске после торжественной церемонии открытия для гостей и первых читателей была проведена специальная экскурсия, во время которой можно было оценить современный ремонт и переоснащение, соответствующее модельным стандартам библиотечной деятельности. На полное преобразование учреждение получило 5 млн руб. Благодаря господдержке залы библиотеки были оснащены компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием — теперь здесь есть интерактивный стол, очки виртуальной реальности, тумба и робот, которые помогают маленьким читателям с интересом вовлекаться в процесс обучения. В дополнение к умной технике фонд книгохранилища пополнился новинками литературы в количестве 4105 экземпляров.



Модельная библиотека в Чернушке, которая будет открыта в ближайшее время, включает в себя несколько зон. «Время читать» предлагает комфортные условия для выбора литературы для взрослых, «Будущее здесь» представляет собой место для чтения, игр и отдыха для маленьких жителей округа. В подарок любителям чтения учреждение закупило 2,5 тыс. экземпляров детской, художественной и отраслевой литературы. В следующем году планируется не только приобрести дополнительную литературу и периодику, но и заключить договор с одной из крупнейших онлайн-библиотек «ЛитРес».



В расположенном на втором этаже книгохранилища коворкинг-центре «Интеллекториум» обустроены читальный зал для встреч, лекций и диспутов, а также «Креатив-территория» — пространство для творчества, научных идей, проведения опытов и экспериментов, 3D-погружения, культурного досуга с возможностью проведения мини-спектаклей и концертов. В этом же зале располагаются кабинки повышенной комфортности для индивидуальной работы. Как и в других библиотеках, здесь появилось интерактивное оборудование: панель и виртуальный шлем.



«Модельные библиотеки открываются каждый год с начала действия нацпроекта в разных городах, разных территориях. Это значит, что читающих жителей Прикамья становится всё больше — по статистике, посещаемость модернизированных библиотек возрастает примерно в два раза. Нацпроект даёт уверенность, что библиотечные пространства никогда не будут пустыми, и что каждая книга найдет своего читателя», — сказала и. о. министра культуры Пермского края Марина Илюхина.



Как отмечают в региональном минкульте, в Прикамье современные библиотеки для современного читателя, сочетающие в себе красивый дизайн, комфортность и доступ к новейшим информационным технологиям, продолжат открываться и в дальнейшем. Результаты конкурсных отборов на 2022 год станут известны уже в январе.

Кроме нацпроекта, поддержка библиотек идёт и по другим направлениям. Так, на сайте Центра по реализации проектов в сфере культуры center-projects.ru уже опубликовано положение о краевом грантовом конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела.

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