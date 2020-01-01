Елена Синица В Перми эвакуировали школы №12 и №2 В оперативные службы поступили сообщения о минировании Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В оперативные службы города поступили анонимные сообщения о минировании пермских школ №2 и 12. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минтербезе.

Сейчас на место выехали оперативные службы. Учащиеся и персонал школ эвакуированы.





Приняты меры по обеспечению общественной безопасности. На данный момент проводится проверка достоверности сообщений.





Напомним, 20 декабря из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали людей в ПНИПУ.

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