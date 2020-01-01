Елена Бардукова На создание муниципального предприятия по уборке дорог Перми требуется 1,9 млрд рублей Вопрос передан на рассмотрение на уровень региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 21 декабря, на заседании Пермской городской думы замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов сообщил, что вопрос создания муниципального подрядчика, отвечающего за содержание улично-дорожной сети города, рассматривается на уровне региона.

«На создание муниципальной структуры, занимающейся содержанием дорог, необходимо 1,9 млрд руб. На её содержание потребуется 500 млн руб. ежегодно. Пока этот вопрос находится на рассмотрении на уровне края», — пояснил Дмитрий Галиханов.

Глава Перми Алексей Дёмкин добавил также, что вопрос вынесен на обсуждение на региональный уровень, поскольку у города «нет внутренних источников, чтобы создать предприятие и при этом сбалансировать бюджет».

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