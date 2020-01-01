В Перми полицейскими пресечена мошенническая деятельность лжеэлектриков Преступная группа действовала в четырёх регионах России Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудниками полиции пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошеннических действиях при установке и замене электрооборудования. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что схему обмана разработал житель Березников Пермского края. Противоправная деятельность осуществлялась от имени некой специализированной организации сразу в четырёх крупных городах России: Перми, Екатеринбурге, Ижевске и Калининграде.

В одном из офисов компании проводились ежедневные тренинги для нанятых сотрудников. Инструкторы обучали менеджеров методам обмана, демонстрировали учебные фильмы и инсценировали различные ситуации при взаимодействии с клиентами. Во втором офисе действовал кол-центр. Его работники обзванивали пенсионеров и уведомляли о необходимости проведения плановых проверок электрооборудования в их квартирах.

Затем мошенники приезжали к пожилым людям, замеряли уровень напряжения в розетках, после чего сообщали ложную информацию о плохом состоянии электросистем и высоком риске возгорания. После этого они делали вид, что звонят руководству и просят предоставить клиентам скидку на замену оборудования. На самом же деле, к примеру, автоматический выключатель (цена в рознице — 500 руб.) пенсионерам продавался за 15 тыс. руб. В итоге общая стоимость необязательных работ могла доходить до 50 тыс. руб.

Сотрудники полиции и Росгвардии на территории различных регионов страны одновременно провели операции по задержанию преступников, в том числе предполагаемого организатора мошеннической схемы и 13 участников группы.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. По оперативным данным, число потерпевших может превышать 200 человек.

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