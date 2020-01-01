Олеся Максименко 18 января в Пермском крае стартует пятый этап госпрограммы туристического кешбэка Продажи субсидируемых туров продлятся до 12 апреля 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

С 18 января 2022 года Пермский край вновь присоединится к программе возврата части средств, потраченных гражданами на поездки по России. Субсидируемые туры можно будет приобрести до 12 апреля 2022 года.

Как отмечают в пресс-службе краевого правительства, отправиться в поездку можно с даты начала пятого этапа госпрограммы, вернуться — до 30 апреля.

Туры с кешбэком на территории Пермского края предоставляют 14 туроператоров, пять круизных компаний и курорты «Демидково», «Камские зори», «Ключи» и «Усть-Качка».

Чтобы получить возврат, поездку, как и ранее, необходимо оплатить картой «Мир» онлайн, предварительно зарегистрировав карту банка-участника в Программе лояльности платёжной системы. Сумма возврата составляет 20%, но максимально за операцию по одной карте можно получить не более 20 тыс. руб. Субсидию при этом можно получить неограниченное количество раз.

К моменту старта продаж предложения туроператоров и отельеров будут доступны на сайте мирпутешествий.рф.

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