Андрей Стрельцов Гандболисты «Пермских медведей» обыграли лидера чемпионата России На своей площадке пермский клуб был сильнее «собратьев» из Чехова Поделиться Поделиться Твитнуть

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«Медвежье» дерби в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд между «Пермскими медведями» и «Чеховскими медведями» завершилось в пользу прикамской команды.

Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счётом 30:29 в пользу хозяев. При этом до перерыва пермяки уступали семь мячей.

«Чеховские медведи» потерпели первое поражение в последних восьми матчах чемпионата России, но остались на первом месте в таблице чемпионата.

«Пермские медведи» отстают на шесть очков и, несмотря на победу, остались на третьей позиции.

Теперь 25 декабря пермская команда в чемпионате Суперлиги встретится с командой «СГАУ-Саратов».

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