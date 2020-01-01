Андрей Стрельцов
Гандболисты «Пермских медведей» обыграли лидера чемпионата России
На своей площадке пермский клуб был сильнее «собратьев» из Чехова
«Медвежье» дерби в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд между «Пермскими медведями» и «Чеховскими медведями» завершилось в пользу прикамской команды.
Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счётом 30:29 в пользу хозяев. При этом до перерыва пермяки уступали семь мячей.
«Чеховские медведи» потерпели первое поражение в последних восьми матчах чемпионата России, но остались на первом месте в таблице чемпионата.
«Пермские медведи» отстают на шесть очков и, несмотря на победу, остались на третьей позиции.
Теперь 25 декабря пермская команда в чемпионате Суперлиги встретится с командой «СГАУ-Саратов».
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