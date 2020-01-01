Олеся Максименко В Перми завод по утилизации отходов нарушил законодательство об охране окружающей среды В отношении юрлица и эколога возбуждены дела об административных правонарушениях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В результате проверки пермской межрайонной природоохранной прокуратуры выяснилось, что ООО «Завод утилизации отходов «Экологические системы» нарушило земельное законодательство и законодательство об охране окружающей среды.

В частности, отходы предприятие складировало непосредственно на почве, при этом земельные участки площадью более 5 тыс. кв. м, на которых размещались отходы, были заняты самовольно.

Руководителю предприятия внесено представление, в отношении юрлица и эколога компании возбуждены дела об административном правонарушении, рассматривать которые будет Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Вопрос об истребовании земельного участка может быть решён в судебном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.