В Перми появился экологический парк «Южный лес» Его площадь — 218 га Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты гордумы приняли решение создать в Перми особо охраняемую природную территорию местного значения — экологический парк «Южный лес». Площадь охраняемой территории, расположенной вблизи микрорайона Архиерейка, — 218 га.

На территории нового экопарка произрастают редкие для города экосистемы темнохвойных лесов. Примечательным объектом новой ООПТ является ель-феномен — самая крупная ель в лесах города.

Согласно решению думы, до 1 февраля 2022 года сведения о новой ООПТ местного значения должны быть направлены в государственный кадастр недвижимости. До 15 апреля — разработано и утверждено Положение об особо охраняемой природной территории «Южный лес».





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