Бюджет Перми на 2022-2024 годы принят во втором чтении В документ были внесены 157 поправок Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании гордумы во вторник, 21 декабря, депутаты приняли бюджет Перми на 2022-2024 годы во втором чтении.

Как сообщила депутат Наталья Мельник, после принятия 16 ноября главного финансового документа в первом чтении была создана рабочая группа по сбору и рассмотрению поправок.

Всего было рассмотрено 193 поправки. В итоге 157 из них депутаты поддержали и 36 отклонили.

Кстати, одна из поправок привела к корректировке доходов и расходов бюджета города, в связи с чем, депутатам пришлось веруться к первому чтению документа.

Согласно уточненным цифрам, в 2022 году доходы казны запланированы в объёме 43,2 млрд руб., расходы — 45,6 млрд руб. (дефицит 2,3 млрд руб.), в 2023 году ожидается поступление в бюджет 45,2 млрд руб. при расходах 47,4 млрд руб.(дефицит 2,1 млрд руб.), в 2024 году при доходах в 40,5 млрд руб. расходы запланированы на уровне 39,9 млрд руб. (профицит 0,6 млрд руб.)

Также сегодняшним решением депутаты поручили администрации Перми учесть рекомендации прокуратуры города. В частности, мэрии предписывается до 1 марта 2022 года принять правовой акт о преобразовании МУП «Горсвет» в муниципальное бюджетное учреждение, а также изыскать средства на обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, на капитальный ремонт ряда домов и пр. О выполнении поручений мэрия должна отчитаться перед депутатами через несколько месяцев.

После голосования по бюджету глава Перми Алексей Дёмкин поблагодарил дептуатов за проделанную работу.

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