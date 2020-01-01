За плохую уборку снега пермских подрячиков оштрафовали на 2 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в мэрии, по итогам контрольных мероприятий за декабрь в Кировском районе Перми подрядчик, который не укладывался в нормативные сроки уборки и вывоза снега, оштрафован на 495 тыс. руб., в Ленинском районе — на 377 тыс. руб., в Мотовилихе — на 343 тыс. руб., в Свердловском районе подрядчик оштрафован на 290 тыс. руб., в Дзержинском районе снижение стоимости работ по контракту составило 265 тыс. руб.

Меньше всего нареканий возникло к подрядным организациям Орджоникидзевского и Индустриального районов — здесь штрафы составили 88,9 и 39 тыс. руб. соответственно.

В основном, в ноябре и декабре подрядчики допускали нарушения по содержанию дорог, тротуаров, парковок и остановок общественного транспорта.

В Мотовилихе решение о штрафных санкциях было принято, в основном, за несвоевременную уборку проезжей части и тротуаров. В Ленинском районе штраф выписан за плохую уборку снега в парковочных карманах.

Сейчас подрядные организации увеличили количество техники и рабочих для очистки улиц Перми.

С начала зимнего содержания из города вывезено 232 тыс. кубометров снега.

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