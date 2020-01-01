Доступ в главный корпус Пермского политеха возобновлён
Сигнал о взрывном устройстве был ложным
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Администрация Пермского политеха на сайте учреждения уведомила о возобновлении доступа в главный корпус.
Он был прекращён сегодня днём после анонимного сообщения о взрывном устройстве. К Октябрьской площади были стянуты оперативные службы, организована эвакуация студентов и персонала.
Проверка показала, что сообщение было ложным.
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