Доступ в главный корпус Пермского политеха возобновлён Сигнал о взрывном устройстве был ложным Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского политеха на сайте учреждения уведомила о возобновлении доступа в главный корпус.

Он был прекращён сегодня днём после анонимного сообщения о взрывном устройстве. К Октябрьской площади были стянуты оперативные службы, организована эвакуация студентов и персонала.

Проверка показала, что сообщение было ложным.

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