Елена Синица В ноябре годовая инфляция в Прикамье составила 8,79% По России в целом инфляция выросла до 8,40% Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России

Годовая инфляция в Пермском крае в ноябре ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,18 п. п. и составила 8,79%. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

В Приволжском федеральном округе и в России в целом инфляция также выросла и составила 8,67 и 8,40% соответственно.





Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в ноябре снизился относительно предыдущего месяца на 0,33 п. п. — до 10,12%. Поясняется, что на это повлияли замедление роста издержек производителей и расширение предложения овощей закрытого грунта. Больше всего на снижение темпа повлияла динамика цен на помидоры и огурцы.





Темп прироста цен на непродовольственные товары за год повысился на 0,34 п. п. — до 10,50%. Наибольший вклад внесла динамика цен на автомобильное топливо. В нерабочие недели жители региона часто ездили за город и путешествовали. Это привело к росту спроса на бензин и дизельное топливо. Также на оптовых и розничных ценах сказывалась мировая конъюнктура.





В случае с услугами, цены поднялись на 0,62 п. п. — до 4,60%. Наибольший вклад в удорожание услуг внесла динамика цен на услуги зарубежного туризма.





По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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