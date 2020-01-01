Елена Синица На этой неделе в Перми будут работать четыре мобильных пункта вакцинации Во всех пунктах в наличии «Спутник V» И «Спутник Лайт» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 20 по 26 декабря в Перми будут работать четыре мобильных пунктов вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Так, привиться можно будет на первом этаже ТРК «Планета» (Шоссе Космонавтов, 162б). Мобильный пункт будет работать 20-24 декабря с 14:00 до 20:00 и 25-26 декабря с 12:00 до 18:00.





Также вакцину можно поставить на первом этаже ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114). Здесь вакцинироваться можно 21-26 декабря с 11:00 до 17:00.





Мобильный пункт организован и на первом этаже выставочного объединения «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59). Он будет работать 20-24 декабря с 11:00 до 17:00 и 25-26 декабря с 10:00 до 18:00.





Вакцинироваться можно и в помещении медпункта спортивного комплекса «СПОРТХОЛЛ» (Проспект Парковый, 58а). Поставить прививку здесь можно 21 и 23 декабря с 10:00 до 12:00.





Во всех мобильных пунктах в наличии вакцина «Спутник V», «Спутник Лайт» и вакцина от гриппа. В ТРК «СПЕШИLOVE» также в наличии вакцина от пневмококковой инфекции.

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