Олеся Максименко «Все хотят иметь в шаговой доступности современные больницы и поликлиники» В 2022 году в Пермском крае начнут работать сразу несколько новых лечебных учреждений Поделиться Поделиться Твитнуть

макет новой инфекционной больницы в Перми

Одним из приоритетов деятельности краевых властей является строительство учреждений здравоохранения. На данный момент под контролем Министерства строительства Пермского края находится около 30 проектов поликлиник, лечебных корпусов, сельских врачебных амбулаторий, включённых в Адресную инвестиционную программу региона. Объекты планируется возвести до 2024 года.

При этом уже сейчас подходит к завершению строительство знаковых для Перми и края лечебных учреждений. Так, почти на 80% выполнены работы по возведению новой городской поликлиники на ул. Ленина, 16 в центре Перми. Подрядной организацией на объекте ведётся монтаж системы вентиляции, слаботочных сетей и прочих элементов системы электроснабжения. Помимо этого, на стройплощадке производится чистовая отделка помещений, монтируется оборудование.

По информации минстроя, ввести поликлинику в эксплуатацию планируется уже в первом полугодии 2022 года. После открытия в новом здании будут обслуживаться 32 тыс. жителей Ленинского района, поликлиника сможет принимать 400 человек в смену. Помимо дневного стационара терапевтического, хирургического и неврологического профиля, отделений неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики, в поликлинике начнёт работать первый в Ленинском районе травмпункт.

Этот объект на личном контроле держит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который неоднократно подчёркивал, что строительство объектов социальной сферы — это один из важнейших вопросов, на который обращают внимание жители. «Все хотят иметь в шаговой доступности современные больницы и поликлиники, детские сады и школы, а также спортивные объекты. За решением этого вопроса повышение качества жизни населения, улучшение условий проживания в конкретных территориях вне зависимости от удаления от регионального центра», — отмечает глава Прикамья.

В этом году начала свою работу новая детская поликлиника на 350 посещений в Свердловском районе краевой столицы. Строятся сельские врачебные амбулатории. Так, в начале года открылась новая амбулатория в Шадейке Кунгурского муниципального округа. В здании оказывают первичную медицинскую помощь прикреплённым к амбулатории 2,5 тыс. жителей поселения, из них 850 — дети.

Новый объект в текущем году получили и жители деревни Савино Карагайского муниципального округа и села Гамово Пермского муниципального района. Здесь полностью завершены строительно-монтажные работы, установлены мебель и оборудование. В ближайшее время планируется провести лицензирование учреждения, чтобы уже в начале 2022 года оно смогло начать приём пациентов.

До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию амбулаторию в Зюкайке Верещагинского городского округа и детскую поликлинику в Кудымкаре. Строительство обоих объектов уже завершено, необходимо дождаться заключения о соответствии объекта.

Также в начале следующего года планируется ввести в эксплуатацию поликлинику в Орджоникидзевском районе Перми.

На стадии проектирования находятся амбулатории в Ныробе Чердынского городского округа и Оверятах Краснокамского городского округа.

Стоит отметить, что все новые поликлиники и амбулатории минстрой передаёт Министерству здравоохранения Пермского края оснащёнными необходимой мебелью и современным медицинским оборудованием,​ что способствует реализации национального проекта «Здравоохранение», утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным.

Добавим также, что для улучшения ситуации в отрасли в бюджете региона на будущую трёхлетку порядка 190 млрд руб. выделено на сферу здравоохранения. Прежде всего средства будут направлены на строительство объектов здравоохранения. До 2024 года предусмотрено строительство порядка 30 объектов здравоохранения (поликлиник, больничных корпусов и врачебных амбулаторий) по всему краю.

Кроме того, на возведение медучреждений привлекается и федеральное финансирование. Так, первым объектом, который был представлен председателю правительства РФ Михаилу Мишустину во время его визита в столицу региона 9 декабря, стала Пермская краевая клиническая инфекционная больница.

В настоящее время разработан проект строительства нового корпуса медучреждения на 232 койко-места, определена площадка на ул. Космонавта Леонова, 84. Строительные работы начнутся в следующем году, сейчас на площадке ведутся подготовительные мероприятия. Сдать объект планируется в сентябре 2023 года.

«Частично проект обеспечен финансированием, но для завершения всех работ в срок необходимо в том числе федеральное софинансирование в размере 1 млрд руб.», — сообщил Дмитрий Махонин.

Михаил Мишустин поддержал планы краевых властей и пообещал оказать поддержку проекту:

«Я думаю, мы совместными усилиями всё сделаем для того, чтобы это замечательно спроектированная больница воплотилась здесь и могла, наконец, оказывать на высоком уровне услуги».

Добавим также, что территория ныне существующей больницы будет перепрофилирована под нужды расположенной рядом Пермской краевой клинической больницы.

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