Олеся Максименко В праздничные дни в Пермском крае изменится движение электропоездов Некоторые будут отменены Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В новогодние праздники в Прикамье изменится движение некоторых электричек, передаёт ТК «ВЕТТА» со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

Электропоезд №6194/7193 «Пермь II — Кунгур — Пермь II» назначен на 30 декабря, №7182 «Чусовская — Тёплая Гора» — на 30 декабря и 9 января. Оба поезда отменят 2 и 7 января.

Электропоезд №7181 «Тёплая Гора — Чусовская» пойдёт 31 декабря и 10 января, при этом отменяются рейсы 1, 3 и 8 января.

Электропоезд №7184 «Чусовская — Пашия» будет курсировать с 31 декабря по 8 января, рейс 30 декабря отменён. В обратном направлении электропоезд будет ходить с 1 по 9 января, 31 декабря рейс отменяется.

С 31 декабря по 9 января в Пермском крае будут курсировать электрички, обычно осуществляющие рейсы по выходным: №6016 «Краснокамск — Пермь II» и №6945/6942 «Чусовская — Кын — Чусовская».

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