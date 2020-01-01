Олеся Максименко Каток на набережной Камы в Перми откроется 25 декабря Выход на лёд со своими коньками — бесплатный Поделиться Поделиться Твитнуть

Каток на набережной Камы в Перми

Виталий Кокшаров

ВКонтакте

В Перми готовится к открытию ледовый каток на набережной Камы, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава краевой столицы Алексей Дёмкин.

Градоначальник рассказал, что при катке будет оборудован тёплый павильон, где можно будет переодеться, взять напрокат коньки и выпить кофе. Открыть каток планируется в субботу, 25 декабря. Выйти на лёд можно будет каждый день с 10:00 до 22:00, со своими коньками катание бесплатно.

Кроме того, с 21 декабря в рамках проекта «Ледовый сезон» на восьми муниципальных катках города пермяки смогут бесплатно покататься на коньках по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00.

В пресс-службе администрации Перми напоминают также, что посещение городских катков допускается при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесённом в течение последних шести месяцев заболевании. На входе будет организована термометрия, в раздевалках необходимо носить маски.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.