За сутки в Пермском крае подтверждено 619 новых случаев COVID-19 Скончался 21 пациент Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 619 новых случаев коронавируса. Выздоровели 744 пациента, скончался 21.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 154 246, погибших от инфекции 7258.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 2172 пациента, из них в тяжёлом состоянии 249, в том числе 109 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 20 декабря в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 246 968 человек, 1 149 482 жителя завершили курс вакцинации.

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