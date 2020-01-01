В Осе в начале следующего года начнётся строительство домов для переселения жителей из аварийного жилищного фонда Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край продолжает расселять аварийное жильё по нацпроекту «Жильё и городская среда» ускоренными темпами. В Осе уже завершён первый этап расселения граждан, а в первом квартале следующего года начнётся строительство домов для переселения жителей из аварийного жилищного фонда, сообщают в краевом минстрое.

В Осинском округе прошло несколько аукционов по определению подрядчика для строительства домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья. Первый контракт на 780 кв. м уже заключён с компанией «Вира строй».

Всего планируется построить несколько четырёхэтажных домов общей площадью 6 тыс. кв. м. Согласно условиям договора дома должны быть сданы 12 декабря 2022 года. Работы планируется начать в первом квартале следующего года. Предварительно будет проведена встреча с жителями, где им всё подробно расскажут и покажут проекты новых домов.





Для строительства домов выделено три земельных участка. По мнению администрации, этот комплекс застройки станет перспективным и развивающимся районом, так как рядом река Кама, в домах будут предусмотрены помещения под магазины, а рядом построена детская поликлиника.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Реализуется он в несколько этапов, каждый из которых длится два года. В этом году в Прикамье уже 16 муниципалитетов завершили расселение граждан из ветхого жилья. В благоустроенные квартиры и дома переехали 699 человек. В их числе и жители Осинского округа. По первому этапу расселено 1339 «квадратов», то есть 83 человека. Это люди, которые получили выплаты либо субсидии. Также было приобретено несколько квартир на вторичном рынке для соцнайма.

Татьяна Бушуева, заместитель главы Осинского округа:

— Следующий этап — с 1 января 2021 по 31 декабря 2022 года. Этот этап у нас 6000 кв. м — 440 человек, кто приобретёт новое жильё. В основном это соцнаём. Следующий этап — с 1 января 2022 до 31 января 2023 года. Это 4900 кв. м — 317 человек. И мы закрываем переселение ветхого жилья, признанного таковым до 2017 года.

Как ранее неоднократно отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, переселение из аварийного жилья — одно из приоритетных направлений работы региональных и муниципальных властей.

«До 2024 года мы должны расселить 440 тыс. кв. м «аварийки», тем самым улучшив жилищные условия 27 тыс. человек. Наш регион является одним из лидеров по расселению аварийного жилья в стране. Работа в этом направлении у нас налажена, поэтому мы можем ставить себе более амбициозные задачи — сдвигать сроки расселения, выполняя план с опережением», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Отметим, что в Пермском крае организовано комплексное расселение аварийных домов. Параллельно с нацпроектом реализуется региональная программа. Благодаря этому дома расселяются целыми кварталами, а люди получают возможность быстрее переехать в комфортное жильё.

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