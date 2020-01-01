Жителей Губахи предупредили о возможном запахе газа Причина — замена на газопроводе контейнера с одорантом Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 20 декабря, жители Губахи могут ощущать запах газа, об этом предупредили в пресс-службе администрации города.

По информации Березниковского линейного производственного управления магистральных газопроводов, 20 декабря с 11:00 на одоризационной установке ГРЭС-1 будут проводиться работы по замене контейнера с одорантом. Он представляет собой вещество, используемое в качестве примеси к газу для придания ему запаха.

Работы планируется закончить в 17:00.

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