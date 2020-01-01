Елена Синица Требование обязательной вакцинации отталкивает 14% соискателей из Прикамья Ещё около 30% не устраивает низкая зарплата, указанная в вакансии Поделиться Поделиться Твитнуть

Порядка 58% жителей Пермского края, искавших работу в 2021 году, оказались недовольны тем, что компании редко приглашают их на собеседование. Примерно 28% опрошенных отметили, что получили отказ после собеседования. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы hh.ru.

Также в исследовании отмечается, что 30% респондентов не устраивает низкая зарплата, указанная в вакансиях. В то же время ещё у 28% недовольство вызывает то, что зарплата не указана вообще.





Около 29% опрошенных из региона обратили внимание на недостаток информации и плохие отзывы о компании. А ещё 27% отметили, что из текста вакансии непонятно, чего хочет работодатель.





Недовольны местоположением потенциального работодателя оказались 28% прикамцев. Порядка 10% соискателей сказали, что им не нравится, когда предлагают только работу в офисе или полный день.





Кроме этого, 14% жителей региона сообщили, что от некоторых предложений о работе их отталкивает условие обязательной вакцинации. Оказались недовольны потенциальным руководителем во время собеседования ещё 5%.





При этом 41% признались, что сомневаются в наличии нужных навыков. Около 32% считают, что вакансий по их специальности мало. Отказа из-за возраста боятся 14% опрошенных. Только 6% говорят, что ни с какими сложностями при поиске работы они не сталкивались и в вакансиях их всё устраивает.

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