Олеся Максименко Команда из Пермского края победила в финале высшей лиги КВН Сборная региона победила во всех играх сезона Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

«Сборная Пермского края» и команда «Неуловимый Джо» стали победителями финала высшей лиги Клуба весёлых и находчивых 2021 года. Обе команды взяли «золото», набрав по 11,4 балла.

Отметим, что в финале за победу боролись пять команд. Для сборной Прикамья этот сезон стал дебютным, при этом пермяки не проиграли ни одной игры высшей лиги.

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