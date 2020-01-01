Олеся Максименко
Команда из Пермского края победила в финале высшей лиги КВН
Сборная региона победила во всех играх сезона
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«Сборная Пермского края» и команда «Неуловимый Джо» стали победителями финала высшей лиги Клуба весёлых и находчивых 2021 года. Обе команды взяли «золото», набрав по 11,4 балла.
Отметим, что в финале за победу боролись пять команд. Для сборной Прикамья этот сезон стал дебютным, при этом пермяки не проиграли ни одной игры высшей лиги.
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