Елена Синица В Мотовилихинском районе Перми открылся автокинотеатр Стоимость билета для одного автомобиля — 500 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 18 декабря, в Мотовилихинском районе Перми (ул.Соликамская, 105) открылся автокинотеатр Ais cinema street.

Как сообщается в официальных социальных сетях автокинотеатра, стоимость билета для одного автомобиля составляет 500 руб.





Звуковое сопровождение передаётся при помощи радиоволн на автомагнитолы зрителей. Необходимо настроить свой приёмник на волну fm.





Напомним, летом 2020 года на парковке пермского ТРК СпешиLove также работал автокинотеатр. До 2016 года автокинотеатр был и в Камской долине.

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