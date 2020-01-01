Елена Синица В Прикамье завершились съёмки второго сезона сериала «Территория» Выход серий ожидается осенью 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Арсен Меликян

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В Пермском крае завершились съёмки второго сезона сериала «Территория». Об этом в своих социальных сетях сообщил кастинг-менеджер Арсен Меликян.

Съёмки второго сезона проходили на территории Горнозаводского района. Первый сезон вышел в 2021 году.





Сюжет сериала основывается на коми-пермяцкой мифологии.





Планируется, что серии второго сезона выйдут осенью 2022 года.

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