Андрей Стрельцов «Кама» дважды проиграла в Челябинске Пермская волейбольная команда опустилась на пятое место в турнирной таблице Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото ВК «Кама»

В 10 туре чемпионата России среди команд Высшей лиги «А» «Кама» в Челябинске дважды уступила местному «Динамо», одному из лидеров турнира.

В первом матче хозяева были сильнее — 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:23). Во втором поединке пермяки дали бой, но все равно уступили — 3:2 (25:21, 20:25, 25:20, 24:26, 15:11).





Эта неудача передвинула «Каму» на пятое место в турнирной таблице, в «зону вылета».





Следующие матчи пермский клуб сыграет 25-26 января, в гостях. Соперник — ВК «Нова» (Новокуйбышевск).

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