Елена Синица Каждый пятый россиянин потратит годовую премию на погашение кредитов Только 12% жителей страны планируют добавить её к своим накоплениям Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Каждый пятый россиянин (20%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.

Также по данным опроса, только 12% респондентов собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить её к своим накоплениям. Примерно по 11% опрошенных потратят эти средства на путешествия и на семью. Около 10% планируют купить подарки родным и близким.





На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 7% россиян. Порядка 6% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг.





По 3% опрошенных планируют потратить деньги на своё обучение и на себя лично. Покупку гаджета запланировали 2%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 1%.





Другие планы на премию у 9% россиян. В частности, эта часть респондентов потратит средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря.

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