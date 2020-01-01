Елена Синица МЧС Прикамья предупреждает о гололедице 19 декабря Также ожидается сильный снег Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, в воскресенье, 19 декабря, по югу региона ожидается сильный снег. В отдельных районах возможны гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах — гололедица. Об этом сообщает МЧС Пермского края.

Поясняется, что в этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой, местами умеренный, по югу до сильного снег.





Ветер ночью будет восточный до 3-8 м/с, днём — до 7-12 м/с.





Температура воздуха ночью и днём составит -11…-6°, ночью при прояснениях — до -16°, днём по югу — до -1°.

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