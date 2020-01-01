Елена Синица В Прикамье выявлено 33 «ковидных» территории Большинство случаев заражения в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки, в Пермском крае выявлено 642 случая заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона.

Так, в Перми обнаружено 257 заболевших. В Краснокамском городском округе заболевание подтвердилось у 46 человек. В Добрянском городском округе и Чайковском заразилось по 37 человек.





В Пермском муниципальном районе коронавирус подтвердился у 28 прикамцев, в Чусовском городском округе — у 23, в Лысьвенском городском округе — у 22, в Очёрском городском округе — у 18. Ещё по 17 случаев заражения выявили в Березниках, Березовском муниципальном округе, Верещагинском и Чернушинском городских округах.





В Карагайском муниципальном COVID-19 заразились 16 человек, в Осинском городском округе 13, в Нытвенском городском округе — 12, в Бардымском муниципальном округе — 10.

По восемь заболевших зафиксировано в Александровском муниципальном и Соликамском городском округах. В Кишертском муниципальном округе заразились семь человек.





По пять заражённых выявлено в Октябрьском городском округе, Гайнском и Сивинском муниципальных округах. По три жителя заболело в Большесосновском муниципальном округе и Кизеле. По два случая инфицирования обнаружено в Суксунском городском округе и Частинском муниципальном округе.





По одному инфицированному выявлено в Губахе, Кудымкаре, Кунгуре, Кунгурском районе, а также Кудымкарском, Ординском и Уинском муниципальных округах.





Всего в Пермском крае выявлено 152 992 заболевших COVID-19.

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