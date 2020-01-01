В двух десятках домов Перми в ближайшее время отключат холодную воду Причина — проведение ремонтно-восстановительных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили в «Новогор-Прикамье», в предстоящие дни без холодной воды останутся несколько домов в Свердловском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах Перми. Причина — проведение ремонтно-восстановительных работ

В воскресенье с 9:00 и до 19:00 вода отключается в домах по адресам: ул. Островского, 75, ул. Красноармейская 1-я, 4.

В понедельник, 20 декабря, с 9:00 до 19:00 холодную воду отключат в домах по адресам: ул. Волочаевская, 3, Гончарова, 12, Кислотная, 25, Наймушина, 34, Ольховская, 2, 7, Бакинских Комиссаров, 14, 4, 7, Рабкоровская, 4, Сурикова, 4, Химиков, 15, а также на Менжинского, 51, 53.

Жителям рекомендуют заранее сделать запасы воды.

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