В Пермском крае новые случаи заражения ковидом зафиксированы в 34 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора за сутки, новые заболевшие (652 человека) обнаружены в 34 территориях региона. Лидерами по количеству заразившихся на этот раз стали Пермь (321), Лысьвенский городской округ (54), Чусовской городской округ (41).

В Добрянском округе коронавирус диагностирован у 34 жителей, в Краснокамском — у 29, в Чайковском — у 26.

В Пермском муниципальном районе COVID-19 подтвердился у 23 человек, в Чернушинском — у 18, в Верещагинском городском округе — у 14, в Кудымкаре — у 11.

По 10 случаев заражения выявлено в Кудымкарском муниципальном округе и Березниках.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлена 152 350 жителей с коронавирусной инфекцией.

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