Андрей Стрельцов «Молот» прервал свою победную серию в Орске Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот» в завершающей встрече выездного турне уступил в Орске местному клубу «Южный Урал» 1:2. Это поражение прервало победную серию пермской команды, которая не знала поражений четыре игры подряд.

Счёт в матче открыли гости уже на первой минуте. Отличился Руслан Шайхулов. Однако эта шайба оказалась единственной у «молотобойцев». Хозяева не только смогли догнать соперника, но и во втором периоде вышли вперёд. Несмотря на все усилия догнать «южноуральцев» не удалось.

Теперь подопечные Альберта Логинова проведут игры на родной арене. Первый поединок пройдет 21 декабря, соперником будет ХК «СКА-Нева».





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