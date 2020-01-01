Новый год с ŠKODA Встречаемся в Парке Горького Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый год — время волшебства и исполнения желаний. Это по-настоящему семейный праздник, построенный на ценностях и традициях.

Такой же принцип лежит в основе автомобильного бренда ŠKODA. Убедиться в этом вы можете уже в это воскресенье, 19 декабря с 12:00 до 15:00, в Парке Горького! ŠKODA Камская Долина приглашает на Новогоднее торжество(0+), которое пройдет на центральной площади, около ротонды.

В мир сказки и волшебства вас погрузят аниматоры в костюмах любимых детских героев, которые подготовили насыщенную программу. Пока младшие веселятся и водят хороводы, взрослые могут посетить игровую зону от Мастера Игры с логическими и командными задачками. Ну и какой же праздник без Деда Мороза, который вручит всем гостям небольшие сладкие фирменные подарки от ŠKODA.

Вы точно не забудете это мероприятие, потому что все радостные моменты запечатлеют профессиональные фотограф и видеограф.

Напоминаем, что участие в мероприятии бесплатное!

Проведите время с детьми весело и полезно вместе с ŠKODA Камская Долина!

Познакомиться со ŠKODA поближе, можно задав все интересующие вопросы менеджерам автоцентра Камская Долина, например, по телефону 8 (342) 214 84 84 или на сайте skoda-kd.ru. А потом приехать на ул. Спешилова 105А.

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