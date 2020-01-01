В Пермском крае завершены проектно-изыскательские работы по трём проблемным домам Поделиться Поделиться Твитнуть

Подрядная организация закончила работы по проектированию домов на ул. Карпинского, 112а (поз. 4.2), ул. Кировоградской, 68а и ул. Екатерининской, 175 (поз. 2, 3, 4) в Перми. Об этом сообщили в Министерстве строительства Прикамья.

По данным ведомства, сейчас проектно-сметная документация по всем трём объектам направлена на государственную экспертизу. Кроме того, до конца декабря текущего года туда же поступит готовый проект долгостроя на ул. Декабристов, 97. Срок прохождения экспертизы составляет минимум 20 рабочих дней. После получения положительного заключения региональным фондом защиты прав дольщиков будут объявлены открытые конкурсы по выбору генеральных подрядчиков для выполнения строительно-монтажных работ.

Таким образом, на стадии проектирования останется ещё 10 домов. Всего же региональному фонду для достройки передано 23 дома.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что во исполнение поручения президента РФ перед регионом стоит задача решить проблемы всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. «К этому сроку необходимо восстановить права более 2 тыс. человек: они получат либо компенсации, либо жилые помещения, в строительство которых вложили свои деньги. Эта работа ведётся как на федеральном, так и на региональном уровне. В целом эту задачу держим на постоянном контроле, будем решать её до тех пор, пока последний пострадавший дольщик не заедет в свою квартиру либо не получит компенсацию. И, конечно, мы рассчитываем на то, что больше таких долгостроев в регионе не будет», — отметил губернатор.

Напомним, вся актуальная информация о ходе работ на стройплощадках проблемных домов публикуется на сайте фонда. Задать вопросы всегда можно по телефону +7 (342) 2-070-311 или по электронной почте info@fond214pk.ru.

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