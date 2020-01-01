Власти Перми решили отказаться в новогоднюю ночь от общегородского салюта Чтобы не нарушать антиковидных ограничений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В новогоднюю ночь в Перми не будут проводить общегородской салют. Об этом сообщил руководитель Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий Андрей Хомяков в эфире радио «Комсомольская правда».

От фейерверка решено отказаться, чтобы не нарушать антиковидных ограничений и избежать массового скопления людей в одном месте.

Кроме того, по словам Хомякова, новогодние салюты люди чаще смотрят в своём дворе — почти в каждом пермяки сами организуют запуск фейерверков в новогоднюю ночь.

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