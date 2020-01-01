Олеся Максименко Пермский край намерен выполнить план по расселению ветхого жилья с опережением На реализацию нацпроекта федерация выделила региону 1,2 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В целом с 2019 года по начало декабря 2021 года из аварийных домов переехали более 15 тыс. человек, проживавших на площади 227,8 тыс. кв. м.

Напомним, расселение жителей из «авариек» в Пермском крае ведётся в рамках сразу двух программ. В частности, по нацпроекту «Жильё и городская среда» расселено порядка 159 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали почти 11 тыс. человек. Параллельная реализация федеральной и краевой программ позволяет расселять дома целыми кварталами, и, соответственно, это с опережением позволяет жителям переехать в новое жильё.

Так, ключевая цель нацпроекта — к 2025 году ликвидировать всё аварийное жильё, признанное таковым до января 2017 года. Пермский край намерен достичь этого показателя с опережением и расселить все дома, вошедшие в программу, уже до конца 2024 года.

На реализацию нацпроекта по этапам в 2022–2023 годах региону выделено авансовое финансирование в размере 1,2 млрд руб. Ранее соответствующий запрос был направлен в Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Наш опыт по расселению аварийного жилья продолжают отмечать на уровне страны. Это подтверждает выделение авансового финансирования, которое поможет нам быстрее улучшить качество жизни населения. Благодаря досрочному финансированию мы получим на расселение из ветхого жилья сумму порядка 9,5 млрд руб., включая 1,2 млрд руб., которые уже сейчас поступают нам из Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ. Эти средства дадут возможность расселить до 2023 года более 16 тыс. жителей края, причём более 1,2 тыс. из них — досрочно», — подчёркивает глава региона.

Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края:

— Всего до конца 2024 года в Прикамье расселению подлежит 370 тыс. кв. м аварийного жилья. Для переселения строятся в том числе и новые дома. Так, в текущем году будет сдан дом в Краснокамске, это позволит расселить 33 жилых помещения. К 2024 году в Краснокамске будут построены ещё три дома. В сумме по четырём домам для расселения заключены контракты на 298 помещений общей площадью порядка 11,5 тыс. кв. м. Аналогичные дома возводятся в Губахе, Барде, Соликамске и Кунгуре.

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