Олеся Максименко План по вводу жилья в Пермском крае выполнен почти на 92% В этом году регион намерен побить рекорд по объёмам жилищного строительства Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, за 11 месяцев 2021 года в Пермском крае введено в эксплуатацию 1,22 млн кв. м жилья. Это почти на 35% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом с января по ноябрь текущего года в Прикамье построено 532,5 тыс. кв. м многоквартирного жилья и 694,4 тыс. кв. м индивидуального, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В целом по итогам года в Прикамье должно быть введено более 1,3 млн кв. м жилых площадей. Учитывая, что на данный момент план уже выполнен почти на 92%, в текущем году край намерен сдать рекордные 1,446 млн кв. м.

Как отмечают в региональном министерстве строительства, новые дома строятся не только в краевом центре, но и в других муниципалитетах региона. Наиболее активно новое жильё возводят в Пермском районе, Березниках, Чусовом, Чайковском и Краснокамске.

Напомним, рост объёмов жилищного строительства — одна из задач нацпроекта «Жильё и городская среда», нацеленного на обеспечение граждан доступными квартирами и домами. Перед Пермским краем поставлена задача к 2030 году увеличить объём ввода жилья до 1,6 млн кв. м в год. Чтобы добиться этого показателя, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал муниципалитетам поручение более активно формировать земельные участки и запускать их в оборот. Как подчеркнул глава региона, ввод жилья способствует в том числе решению таких задач, как расселение аварийного жилья и предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан.

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